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果糖VS升糖 糖尿病人要做生果絕緣體？ 營養師教路點樣食啱生果
2 小時前
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果糖VS升糖 糖尿病人要做生果絕緣體？ 營養師教路點樣食啱生果

「一日一蘋果，醫生遠離我。」大部分人都知生果含有豐富的纖維、各種維他命及礦物質。按照衛生署建議，每天應進食最少兩份生果。不過，有不少糖尿病人或其照顧者均會擔心果糖會影響升糖指數。澳洲註冊營養師王穎羚Hannah指，其實每款生果的酸味和甜味與升糖指數並無直接關係，只要學懂選擇適合的生果和碳水化合物換算，糖尿病患者也可以享受到生果的滋味。

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澳洲註冊營養師 王穎羚Hannah
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生果含有果糖，由於容易被人體吸收，導致血糖上升速度較快。而生果含有豐富營養素如纖維及維他命C，糖尿病人如進食適當分量亦是可以的。Hannah指，一般而言，糖尿病患者每天可進食兩份生果，每份約半碗分量，即每天可有一碗的限額。而進食時，就不應一次過食完整碗分量，可和主食一同進食；應分散在三餐之中或安排和餐與餐之間進食，有利血糖平穩。選擇生果時，亦最好選擇低升糖指數的，避免令血糖上升速度過快和升幅過大。在各款生果中，Hannah就推介士多啤梨及奇異果。奇異果含豐富維他命，而且相對易處理；而士多啤梨味道雖甜，但升糖指數低，糖尿病患者亦可嘗到滿足的香甜滋味。

另外，Hannah亦指糖尿病患者可學懂以碳水化合物換算，以每份10克分量計算，拉上補下控制一整天碳水化合物攝取量。如午餐時多進食了一份碳水化合物，晚餐時就應減少一份。

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營養師Hannah指，糖尿病患者應把每日可進食碳水化合物的限額均勻用於一日三至六餐，可小量地拉上補下控制一整天碳水化合物攝取量，不應極端地於一餐攝取過量碳水化合物。

營養師2個小貼士 食得更放心

❶ 生果連皮食
不少人吃有皮生果，如梨、蘋果時，因害怕果皮上有殘留農藥或蠟質而選擇削走外皮。但其實果皮中含有豐富的纖維和抗氧化物，除了對人體有益，原來對糖尿病患者更有好處！果皮中的纖維不被人體吸收，減慢消化速度，從而減慢升糖速度。糖尿病患者進食生果時只要分量合適，連皮吃就可以吃得更放心！

❷ 加入檸檬汁
另外在進食生果時，亦可加上少許檸檬汁。酸性有助減低生果的升糖指數，而檸檬汁亦不會破壞水果味道。

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果糖VS升糖 糖尿病人要做生果絕緣體？ 營養師教路點樣食啱生果

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/糖尿病/果糖vs升糖-糖尿病人要做生果絕緣體？-營養師教路點樣食啱生果-292748
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