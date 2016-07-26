果糖VS升糖 糖尿病人要做生果絕緣體？ 營養師教路點樣食啱生果

「一日一蘋果，醫生遠離我。」大部分人都知生果含有豐富的纖維、各種維他命及礦物質。按照衛生署建議，每天應進食最少兩份生果。不過，有不少糖尿病人或其照顧者均會擔心果糖會影響升糖指數。澳洲註冊營養師王穎羚Hannah指，其實每款生果的酸味和甜味與升糖指數並無直接關係，只要學懂選擇適合的生果和碳水化合物換算，糖尿病患者也可以享受到生果的滋味。

生果含有果糖，由於容易被人體吸收，導致血糖上升速度較快。而生果含有豐富營養素如纖維及維他命C，糖尿病人如進食適當分量亦是可以的。Hannah指，一般而言，糖尿病患者每天可進食兩份生果，每份約半碗分量，即每天可有一碗的限額。而進食時，就不應一次過食完整碗分量，可和主食一同進食；應分散在三餐之中或安排和餐與餐之間進食，有利血糖平穩。選擇生果時，亦最好選擇低升糖指數的，避免令血糖上升速度過快和升幅過大。在各款生果中，Hannah就推介士多啤梨及奇異果。奇異果含豐富維他命，而且相對易處理；而士多啤梨味道雖甜，但升糖指數低，糖尿病患者亦可嘗到滿足的香甜滋味。

另外，Hannah亦指糖尿病患者可學懂以碳水化合物換算，以每份10克分量計算，拉上補下控制一整天碳水化合物攝取量。如午餐時多進食了一份碳水化合物，晚餐時就應減少一份。

營養師2個小貼士 食得更放心

❶ 生果連皮食

不少人吃有皮生果，如梨、蘋果時，因害怕果皮上有殘留農藥或蠟質而選擇削走外皮。但其實果皮中含有豐富的纖維和抗氧化物，除了對人體有益，原來對糖尿病患者更有好處！果皮中的纖維不被人體吸收，減慢消化速度，從而減慢升糖速度。糖尿病患者進食生果時只要分量合適，連皮吃就可以吃得更放心！

❷ 加入檸檬汁

另外在進食生果時，亦可加上少許檸檬汁。酸性有助減低生果的升糖指數，而檸檬汁亦不會破壞水果味道。

果糖VS升糖 糖尿病人要做生果絕緣體？ 營養師教路點樣食啱生果