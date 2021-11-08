根治靠自己 5%糖尿病人不藥而愈

人口老化、肥胖問題及久坐不動的生活模式，令糖尿病患者有增無減，但其實部分人的糖尿病可以得到緩解，即血糖水平不再超標。最新研究發現，有5%患者就算沒有接受藥物或減重手術等治療，只要調整一下生活習慣，包括控制飲食和體重，便能令血糖回到正常水平。

病情可緩解

該項在蘇格蘭進行的研究，共分析了超過16萬名30歲以上的糖尿病患者的數據。發現當中約7,700人的病情能夠緩解，即一年或更長時間毋須降血糖藥物治療也能令糖化血紅素維持在正常水平。這些病情緩解的患者有一些特徵，包括年紀通常較大、確診時血糖水平較低，以及在患病後體重減輕。有關研究結果已刊載於《PLOS Medicine》。

分析擺脫糖尿病方法

研究人員指出，很多人都可通過降血糖治療或減重手術去控制糖尿病，而今次研究則表明，即使毋須藥物治療，部分病人仍可透過改變生活模式去擺脫糖尿病。專家希望透過分析病情能夠緩解的病人，能夠指引其他患者正確控病。另一方面，糖尿病緩解未必屬永久性。美國有研究指病情緩解的糖尿病人，約一半人在一年內血糖再次超標。

故此，研究人員仍需要進一步研究，以了解病情緩解後對相關併發症的風險是否有影響，也要持續跟進病情變化，從而確定哪一些生活模式對控病最有幫助，甚至用於預防糖尿病。



根治靠自己 5%糖尿病人不藥而愈