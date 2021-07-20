減極唔瘦？醫生解減肥迷思

夏天出街，如不想露出一身贅肉，便要來個瘦身大作戰。不過先天有「肥胖基因」的人，是否永遠無法達標？內分泌及糖尿科專科醫生丘思欣指出，擁有肥胖基因確較難控制體重，但肥胖成因並非單一，環境及行為因素亦可使人變胖；而若用錯方法減肥，更有可能愈減愈肥。

遺傳基因是形成肥胖的因素之一：父母其中一方肥胖，子女便會較別人多四成機會肥胖；若父母雙方都屬肥胖，則多八成機會肥胖。丘思欣指，肥胖基因並不是單一基因，而是由多種基因互相影響荷爾蒙分泌及能量消耗；然而肥胖絕非宿命，可以後天改變，「於進食後20至30分鐘，腸道會分泌GLP1腸泌素，即『飽肚荷爾蒙』，能夠減低食慾。如減慢進食速度，給予足夠時間分泌腸泌素，便能抑制不必要的進食。」另外，適量運動、均衡飲食及藥物也可改變荷爾蒙分泌。

極端減肥易現停滯期

「很多人採用極端減肥方法，如過度節食、單吃某種食物如柚子、進食營養飲料代替品、斷食或辟穀等，令每天攝取的熱量低於維持生命的『基礎代謝率』，導致身體脫水及燃燒肌肉脂肪，體重自然下降。然而每人都有其『脂肪定位』，若體重下降至脂肪定位以下，身體便以為遇上饑荒，於是大量分泌飢餓荷爾蒙，身體也會減慢新陳代謝以維持體重，因此進入減重停滯期。」丘思欣亦指，部分減肥方法更會損害健康，例如生酮飲食有可能增加壞膽固醇水平，長遠增加心血管疾病風險。所以採取任何較為激烈的減肥方法前，應先諮詢醫護人員。

若想成功減肥，丘思欣認為要有良好的心態及有作持久戰的準備，「一定要認清自己的減肥原因，並且相信健康的生活及飲食模式可帶來長遠的益處，打從心裡改變生活形態，才能夠持之以恆及保持體重；欲速則不達，如減重太激進，體重便很大機會反彈。」

減重手術同時改善糖尿

嚴重肥胖人士，即BMI(身體質量指數)達37.5，或BMI為32.5兼有難以控制的糖尿病者，可考慮減重手術如縮胃或胃繞道手術。丘思欣指手術目標是縮小胃部容量，從而減少進食分量和熱量攝取，同時調整荷爾蒙分泌，「大部分患者術後一年後可以減去多餘體重的60%至80%，5年後仍可減掉原本多餘體重的50%。約七至八成完成減重手術的糖尿病患者，血糖控制亦大為改善。」不過手術並非萬能，患者仍要注意飲食，否則數年後也會再度發胖。

肥胖屬疾病

那沒有患病或三高的人士是否毋須減重？世界衛生組織已將肥胖症定義為一種疾病，而肥胖亦可以引致三高、心臟病、中風、脂肪肝、睡眠窒息症、關節炎及癌症等，女性肥胖甚至可降低生育能力，懷孕時也容易有妊娠糖尿病、妊娠高血壓及妊娠毒血症；男性肥胖則可令男性荷爾蒙過低，導致不育或性功能障礙，因此絕不應輕視肥胖的後果。