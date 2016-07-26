瞓得好 免疫力自然高 日本溫泉墊 助提升睡眠質素

天氣轉涼，不少都市人因不良生活習慣令身體易出毛病。秋冬天日夜溫差大，想晚上睡得好，有人會選擇從床上用品入手，讓自己可以一夜好眠之餘，亦可提升免疫力。日本光電熱溫泉墊具４大功能，遠紅外線及溫熱功能令身體溫度上升，幫助血液循環及促進新陳代謝；負電位及負離子提升睡眠質素、改善情緒緊張、身體虛弱及肌肉僵硬等，有助維持身體健康，適合關注血糖人士。

日本光電熱溫泉墊４大功能

1. 遠紅外線

遠紅外線可滲透入人體深層組織，使血管擴張及軟化，降低血液黏度，改善下肢血液循環，避免糖尿病足潰瘍；亦能直接刺激膠原蛋白堆積，幫助傷口癒合。遠紅外線亦可刺激紅血球的變形能力，減低視網膜血管破壞引致的糖尿眼部不適。

2. 溫熱功能

用家可分開上下身調節溫熱功能。手腳冰冷的人士可以增加下半身溫度至最高5度，保持雙足暖和。體溫提升有助促進新陳代謝，充分燃燒血糖，避免血糖滯留於血液。同時亦可增強細胞代謝率，加速胰臟血液循環，提升胰島素分泌。

3. 負電位

用家可按身體狀況自行調校負電位度數（-300，-600，-800），有助調節體內酸鹼度及內分泌功能，修復胰臟細胞，刺激胰臟分泌胰島素。同時可減少廢物黏附在血管壁上，淨化血液，減低引起血健康問題的風險。

4. 負離子

負離子能增強胰臟細胞的活性，增加胰島素分泌量；增加細胞膜的通透性，使營養進入細胞進行代謝作用。還能活化皮膚組織，促進真皮與肉的增生，加速傷口癒合。

查詢電話：2808 2886

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