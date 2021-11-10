糖友必知 | 「糖友」檢測NT-proBNP 超標125心衰竭風險高

11月14日世界糖尿日將近，於2019年全球共有約4.2百萬人死於糖尿病，而心血管疾病包括中風、冠心病和心臟衰竭等，是全世界糖尿病患者最重要的併發症以及主要死因。香港最近引入NT-proBNP檢測，糖尿病人士一旦檢驗出超標125，便可初步確認心臟衰竭風險偏高，須立即採取適當預防及治療。

當「糖友」長期高血糖，血液會和葡萄糖結合，堆積在血管壁上，就會令血管硬化，加上血脂升高，易導至心肌梗塞、心臟衰竭、中風等大血管拼發症，簡稱「糖尿心」。其中有心臟衰竭病史的糖尿病患者，死亡率較沒病史的高達4至8倍。

一年做一次糖尿病併發症全面風險評估

為預防「糖尿心」，「糖友」最好約每年做一次糖尿病併發症全面風險評估檢查，一旦發現病變，便可即時作出適當治療及轉介，以減輕併發症帶來的危害以至死亡風險。內分泌及糖尿科周振中醫生說：「針對心血管疾病如心肌梗塞、心臟衰竭等，每個病人的風險各有不同，現時的併發症風險評估方法仍有不足，或未能有效分辨出高危病患者。」今年年中，唯一獲得歐洲歐盟認證(CE Mark)的羅氏NT-proBNP檢測被引入香港，用於二型糖尿病患者評估「糖尿心」風險。

NT-proBNP是心室細胞製造和分泌的荷爾蒙，當心室出現擴張、肥厚或受壓等結構變化時，便會釋放在血液中。如NT-proBNP的數值高於125pg/mL便屬於心臟衰竭高風險者，未來12個月因心血管病入院或死亡的機會，比低風險患者（數值低於125pg/mL）高近3倍。2019年，歐洲心臟醫學會轄下歐洲心臟衰竭協會(HFA)建議，糖尿專科醫生為糖尿病等高風險患者檢測NT-proBNP，找出心臟衰竭高風險病人，從而在早期開始介入治療以防止或減緩心臟衰竭的情況。

NT-proBNP超標或需轉藥

「有了準確的評估，醫生便可盡早針對問題作出適合的治療和建議。檢測出二型糖尿病人的NT-proBNP超標後，醫生會考慮為患者處方更有心臟保護實證的藥物，以降低病人併發『糖尿心 』的機會。」周振中醫生指，近年醫學研究發現，降糖藥中口服SGLT-2抑制劑和皮下注射GLP-1受體促效劑，可以有效為二型糖尿病人士減低「糖尿心」的風險。

周振中醫生強調，繼續定期進行糖尿病併發症全面風險評估檢查及覆檢NT-proBNP水平是必須的，尤其是年紀大、病史長、有「三高」問題及疑有心臟病變症狀的「糖友」。此外，改變不良飲食習慣、改善「三高」問題、戒煙戒酒、適量運動，均有助「糖友」控制血糖、血脂和血壓，大大降低併發病風險。



二型糖尿病人士臨床數據調查: 免費併發症全面風險評估檢查

社會企業「香港醫護聯盟」現正進行「糖尿病人士併發症臨床數據調查」，招募於醫管局現正接受治療及於1年內未做過糖尿病併發症全面風險評估檢查的二型糖尿病人士進行以下檢查，包括血液全面檢查 、尿液檢查(微量白蛋白尿)、靜態心電圖、血壓及肥胖指數、足部檢查及NT-proBNP心血管疾病風險檢測。費用全免，所收集臨床數據會作不記名分析及會公佈調查結果，網上登記：www.healthtalk.hk。