糖尿病者注意！ 想做運動先要揀啱運動

適當運動對人體的好處多不勝數，對糖尿病患者亦有益處，當中最大獲益莫過於有助血糖控制。運動後，身體細胞增加對胰島素的敏感度，運動亦可刺激胰島素分泌，控制血糖水平。對第二型糖尿病人而言，肥胖是促使糖尿病原因之一，而運動就有助控制或減輕體重。不過，糖尿病人運動時亦有不少限制需要留意。運動前亦應諮詢醫生建議，先制定合適的運動計劃。

運動前後檢查血糖

為減低因運動過後血糖水平過高或過低而引起的急症，糖尿病患者可於運動前後檢查血糖，按需要補充糖分或澱粉質。如運動前血糖數值低於5.5則屬於低血糖，不適合運動，應先補充適量糖分至血糖回復正常才進行運動；血糖數值在5.5至15之間則屬於安全做運動水平；如血糖數值高於15則要再測試酮酸，如血液或尿液含有酮酸就不應進行運動。

患有糖尿病視網膜病變的限制

糖尿病視網膜病變又稱「糖尿上眼」，病症會影響視力，患者可能會出現視力模糊，甚至看到重影、不穩定的影像。患者建議可進行低撞擊力，及可調節心血管的運動，例如游泳、步行、耐力鍛煉等。患者要避免劇烈、撞擊式或衝撞式的運動如球類運動、緩步跑、舉重等，避免血壓增加。

患有周邊神經病變的糖尿病人的限制

糖尿病神經病變是其中一種常見的糖尿病併發症，常見症狀包括四肢感覺受影響，甚至出現麻痺、肌肉萎縮，突發性肌肉疼痛等。例如足部有異常的神經病變患者建議可進行游泳、踏單車，手部運動等不需以足部作主力的運動；不建議進行緩步跑、跑步機等運動。

腎病變者的糖尿病人的限制

因糖尿病引起的腎病控制與日常生活息息相關，而每天運動30分鐘，可加速新陳代謝，控制體重。病人建議可進行低程度的運動，如間歇性快步行或踏單車。不過運動前就應諮詢醫生建議，制定合適運動計劃。

糖尿病者注意！ 想做運動先要揀啱運動