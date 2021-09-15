胰島素100周年 控糖要夠煮動有心機

今年為胰島素100周年，糖尿病人服藥後血糖仍創新高，醫生一般會提議轉打胰島素針，不過不少病人仍對胰島素針有所抗拒，怕痛又怕要一世打針。有糖尿及內分泌科專科醫生表示，胰島素針的筆形幼針嘴設計，大大減低痛楚，又寄語糖尿病人控糖要「夠煮動、有心機」，透過飲食、運動和相關儀器積極監察病情。

香港糖尿聯會副主席許兆文醫生表示，糖尿病情況猶如近視，度數深的話，戴眼鏡才能看清楚；糖尿病友血糖高，胰島素好比眼鏡，如不及時注射胰島素，其實只是逃避問題。糖尿病有口服藥，為何部分病友不能繼續服藥而必須轉用胰島素？許兆文又引用另一比喻，「患病的胰臟好像乾透的毛巾，當糖尿病到達某些階段，又或是胰島素低至一個程度，身體再無法擠出水分稀釋血糖，就必須靠打外來胰島素，令毛巾再次濕潤起來，才可以有效控制血糖！」

胰島素針設計改良

不少長者很拒抗要自己注射胰島素針，香港糖尿聯會主席伍超明醫生表示，胰島素的應用至今已100年，無論胰島素的藥物和針嘴設計方面，都已經改善不少。以胰島素為例，以前是從豬牛身上提煉出來，現在則從實驗室製造能模仿人類的胰島素，因此大大減低使用後出現敏感的風險 。

伍超明又指，現時有多種不同的胰島素，有快速胰島素、有的較慢但長效的，亦有些混合兩者的，甚至有些混入另一種藥物的，令病人本來需要打兩針胰島素或藥物，現在打一針就可以了。至於胰島素針的筆形設計已非常方便，針嘴愈來愈幼細，減少注射時的痛楚。而且若病人能接受篤手指的話，肚皮注射應沒太大問題。

製作短片糾正謬誤

今年是胰島素100周年，原來當初發明胰島素的班亭醫生用十隻狗做臨床測試，成功後再注射在一名14歲的糖尿病少年身上，令他有質素地多活14年。香港糖尿聯會今年亦特別製作了一個音樂短片《世紀健胰》，作曲填詞都是由糖尿及內分泌科醫生創作。歌唱方面，則由經常處方及使用胰島素的糖尿及內分泌科醫生、婦產科醫生、兒科醫生、糖尿科姑娘負責。短片拍攝都是由醫護及家屬演出，導演希望藉著這套音樂短片，糾正大眾對胰島素的謬誤。

多方面控病

伍超明承認，控制糖尿病並不容易，並寄語糖尿病人要「夠煮動」和「有心機」。「夠煮動」，即要多煮飯，減少外出用膳；多做運動，若未能運動也要多活動郁動。另外，「有心機」，當然要有決心做好件事，有信心及有愛心，愛心更指醫好、愛惜和珍惜自己身體，也是愛惜家人的行為。至於「機」則要靠機器輔助，如監察血糖的儀器，定時量度血壓，甚至佩戴運動手錶監察熱量消耗等，有助控病。

胰島素100周年 控糖要夠煮動有心機