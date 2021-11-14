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降糖治療 預防糖尿心
4 小時前
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降糖治療 預防糖尿心

糖尿病屬常見慢性疾病，引致的併發症更是多不勝數，當中包括心血管疾病。有研究指出，接近一半糖尿病患者死於心血管疾病，面對如此威脅，糖尿病患者可以如何減低相關風險？內分泌及糖尿科專科醫生張偉成指，「患者如好好控制血糖水平，有助減低心血管疾病等併發病的風險。」

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長期血糖控制欠佳會破壞血管，或導致動脈粥樣硬化，影響心臟等器官。

當糖尿病患者未能有效控制血糖水平，長期血糖超標會令血管受到破壞，或導致動脈粥樣硬化。當血管收窄及硬化時，便會減少含氧血液流入心臟。張偉成提醒，「一般而言，糖尿病患者患上心臟病的機率比正常人高出3倍。」

症狀看似無關心臟

糖尿病引發的心臟病泛稱「糖尿心」，當中包括冠心病、心臟衰竭和糖尿病心肌症等。由於早期症狀看似與心臟無關，包括疲倦、體能下降、氣喘或腳腫等，令患者較難聯想到是心臟出問題。惟如沒適時治療，隨後或會導致心衰竭或突發性心臟病。有研究指出，當患者同時患上糖尿病及心臟病，壽命會比一般人短12年之多，對患者構成重大威脅。

從一級預防著手

預防勝於治療，張偉成表示，「糖尿病患者預防心血管疾病，可分為一級預防(Primary Prevention)及二級預防(Secondary Prevention)兩個層面。」一級預防指的是從未出現心血管疾病的病人，透過控制相關風險以預防未來患上心血管疾病；而二級預防則指曾經出現心血管疾病的病人，希望能夠控制病情惡化，以預防再次發生心血管疾病。張偉成指雖然大約三分二的糖尿病患者並沒有出現過心血管疾病，但他們屬高風險人士，所以從一級預防著手對患者尤其重要。

有助控糖減重

高血糖屬心血管病風險因素之一，因此糖尿病患者應把血糖水平控制在理想水平。降糖治療方案除口服藥物外，亦包括傳統胰島素針劑及新式降糖針劑。新式降糖針劑如GLP-1受體促效劑仿照人體腸道內天然GLP-1的作用，透過提升胰島素分泌，同時抑制體內的升糖素，除控制血糖外，此藥亦有助減輕體重。現時部分GLP-1受體促效劑只需每周注射一次，方便性大增，或有助改善治療依從性。研究指出，該藥物不論用於一級預防或二級預防，都能夠發揮作用，更指出相關藥物能夠降低心血管不良事件的風險達12%，有助維持心臟健康。

調整生活習慣

除遵循醫生指示接受治療外，糖尿病患者亦需調整生活習慣。患者應遵循「三低一高」的飲食原則，選取低脂肪、低鹽、低糖及高纖維的食物，建立健康飲食習慣。另亦應定期做運動，張偉成建議，「患者可每星期做3次中強度運動，每次約半小時，能夠有助穩定血糖及減肥，從而減低心血管疾病的風險。」

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張偉成指糖尿心早期徵狀有疲倦、氣促、腳腫等，未必聯想到與心臟有關。

降糖治療 預防糖尿心

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/糖尿病/降糖治療-預防糖尿心-292959
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