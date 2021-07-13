Am730
Am730
Am730
Am730
Lifestyle
Parents
創意互動親子嘉年華
52 分前
#Hashtags
RoboMaster機甲大師電競電子數碼化
創意互動親子嘉年華
news-images
家長和小朋友參觀智能環保農場，認識亞洲首部「全環控智能移動水耕種植機」。
 news-images
戴上VR眼鏡以第一身視點(FPV)遙控無人機，進行競速比賽。
 news-images
小朋友在工作坊學到RoboMaster技能，再以電腦程式教授基礎的編程技巧及邏輯。

日常學科中英數，父母通常都可以在家教導孩子功課。編程學科卻不是每個父母幫得上忙，然而這個電子數碼化的年代，孩子要有STEM技能才能與時並進。今個暑假有個親子STEM嘉年華，設新型智能教育機器人RoboMaster、DJI無人機和智能農場3個工作坊，小學生可學習競速、編程及電競等技能之餘，亦可參觀智能農場，與父母品嘗智能種植蔬菜，了解科技與智慧城市的關係，引起他們對創意科技的興趣。就在今個暑假，一家大小寓遊戲於學習。
撰文：Charlotte
電郵：charlottechangli@gmail.com

學習機械人編程玩電競
DJI RoboMaster(機甲大師)是DJI推出的首款智能教育機械人，今次工作坊的專業導師會由淺入深地教授基礎編程技巧，讓小朋友透過基礎編程設計自己的RoboMaster的性能，包括實現自動瞄準、智慧追蹤等AI功能，增加他們對程式編寫的認識。「無人機編程教學」是近年中小學發展STEM的重點，為讓小朋友體驗定位飛行技術，導師會教授無人機的操控技巧和安全知識，亦讓小朋友透過VR眼鏡，以配合150度超廣視角的第一身視點遙控無人機，進行競速比賽，模擬駕駛飛機於空中遨翔天際。

ASK Idea STEM嘉年華
日期：8月2日至8月22日(每天3節)
地點：香港數碼港商場107號舖
年齡：9-12歲
費用：$600(包一個Interval | Farmacy 2人餐)

news-images
完成課程體驗後可和家長到Interval x Farmacy數碼港店免費享用二人套餐。
 news-images
二人套餐是用上自家種植的香草及微苗。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/親子/創意互動親子嘉年華-279166
#Hashtags
RoboMaster機甲大師電競電子數碼化

KEEN x TOUCHWOODS親子奧林匹克陸運會2021 揮灑笑聲與汗水

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
KEEN x TOUCHWOODS親子奧林匹克陸運會2021 揮灑笑聲與汗水
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多