創意互動親子嘉年華

日常學科中英數，父母通常都可以在家教導孩子功課。編程學科卻不是每個父母幫得上忙，然而這個電子數碼化的年代，孩子要有STEM技能才能與時並進。今個暑假有個親子STEM嘉年華，設新型智能教育機器人RoboMaster、DJI無人機和智能農場3個工作坊，小學生可學習競速、編程及電競等技能之餘，亦可參觀智能農場，與父母品嘗智能種植蔬菜，了解科技與智慧城市的關係，引起他們對創意科技的興趣。就在今個暑假，一家大小寓遊戲於學習。

撰文：Charlotte

電郵：charlottechangli@gmail.com

學習機械人編程玩電競

DJI RoboMaster(機甲大師)是DJI推出的首款智能教育機械人，今次工作坊的專業導師會由淺入深地教授基礎編程技巧，讓小朋友透過基礎編程設計自己的RoboMaster的性能，包括實現自動瞄準、智慧追蹤等AI功能，增加他們對程式編寫的認識。「無人機編程教學」是近年中小學發展STEM的重點，為讓小朋友體驗定位飛行技術，導師會教授無人機的操控技巧和安全知識，亦讓小朋友透過VR眼鏡，以配合150度超廣視角的第一身視點遙控無人機，進行競速比賽，模擬駕駛飛機於空中遨翔天際。

ASK Idea STEM嘉年華

日期：8月2日至8月22日(每天3節)

地點：香港數碼港商場107號舖

年齡：9-12歲

費用：$600(包一個Interval | Farmacy 2人餐)