羅子溢為愛女「小珍珠」取經

麥明詩媽媽推薦迪士尼美語世界教材

羅子溢 (原名: 羅仲謙)去年榮升爸爸，女兒「小珍珠」才剛滿一歲，他昨日出席書展「迪士尼美語世界」活動時，已急不及待向身為資優教育專家的麥明詩媽媽- 麥何小娟女士請教培養孩子的成功秘訣。羅子溢更分享了與女兒相處的點滴。

「小珍珠」見外人怕羞 麥太：多接觸不同背景人士

羅子溢平日在家會播放迪士尼美語世界的CD，讓愛女看動畫，玩小遊戲，亦會抱著她一起唱歌，既是親子時間，亦可當做運動，一舉兩得。「小珍珠」亦會十分活躍開心，不過外出見到陌生人都時就會變得害羞和被動。麥太建議讓「小珍珠」多接觸不同年齡背景，不同國籍的人士，增強她的表達意欲和能力。原來羅子溢已了解寰宇家庭俱樂部的活動，認為他們的活動多元化，哥哥姐姐亦很有耐性和小孩互動。活動上更播放女兒熟悉的迪士尼美語世界的歌曲，他認為熟悉感可令小朋友更易投入活動，勇於表現自己。

麥太：階段性建立孩子成功感 培養自主學習態度

麥太兩名兒女都是尖子，當問到有何獨門秘方時，麥太認為要培養他們的自信心和自主學習能力，「一步一步提升學習難度，對小孩而言是一種很大的成功感。在學習過程中提升自信心，他們便能更勇於面對挑戰。」而麥太指迪士尼美語世界教材設計的活動，能讓小朋友邊玩邊學習，可提升學習興趣，更可培養自主學習態度，更笑言要是當年有這款教材，一定會購入。