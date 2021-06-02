KEEN x TOUCHWOODS親子奧林匹克陸運會2021 揮灑笑聲與汗水

放暑假就是要狂玩、狂曬、狂爆汗！由美國戶外用品品牌KEEN，聯同同樣熱愛戶外玩樂文化的TouchWoods一同舉辦的「KEEN x TOUCHWOODS親子奧林匹克陸運會2021」，將於8月21日在錦田錦上路「綠活城鄉共享農場」內舉行，透過6個運動比賽項目包括動力推鉛球、合拍極速跑、原力大彈跳等，讓父母與孩子溝通和合作。

參加的小朋友只要介乎5歲至12歲，便可與爸爸或媽媽組成隊伍，於限時內獨自或合力完成運動項目。過程除了讓小朋友親親大自然，更可讓父母學習放手、相信孩子實力，一同在汗水和笑聲中增進親子關係。

玩前玩後都有獎

凡於活動當日穿上KEEN的參加者，可獲KEEN x TOUCHWOODS限量自訂個人名字手繩一條，而每位持票者亦可於入場時獲贈紀念福袋一個（包括運動頭帶、兒童口罩及消毒噴手液等）。此外，每位參加陸運會的健兒可額外獲得KEEN斜孭袋及活動Passport一本，而順利完成6個運動項目者，更會獲得活動限定的純棉毛巾及優惠券，鼓勵大家奮力完成賽事；同場亦設有多個親子活動工作坊，包括自製沙鎚工作坊、臉部彩繪及蚊怕水DIY，讓大朋友和小朋友一同盡情大玩特玩。

日期：2021年8月21日（星期六）

地點：元朗錦田錦上路綠活城鄉（錦上路西鐵站C出口）

活動詳情 https://www.facebook.com/touchwoodsfestival/