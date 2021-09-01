《彭博》：內地企業剝離海外資產 年內套現逾百億美元 創23年第二高水平

《彭博》報道，內地企業今年以來宣布的海外資產剝離計劃，達到105億美元（約819億港元），創至少1998年以來第二高水平。而按照現時速度，今年全年或超過去年的150億美元（1170億元）。分析指出，現在是變現好時機。

非面臨財務壓力 關注資產組合

報道指出，這波急售海外資產的內地賣家，大多沒有面臨財務壓力，與出售資產以降低債務的中國恆大（3333）和海航集團等不同。這些企業處置是估值已經飆升的資產，尤其是現金流強勁的資產。

根據報道，內地企業正在考慮剝離的資產類型，包括基礎設施和公用事業公司。其中，政府背景的首創集團正尋求以10億美元（約78億港元）出售其紐西蘭業務，有關業務於2014年以大約6.67億美元（約52億港元）收購。

分析：現在是變現的好時機

另知情人士透露，中國長江三峽集團接近達成出售其海外可再生能源資產組合25％股權的交易，估值或達20億美元（約156億港元）。

法國外貿銀行亞太區併購業務主管Miranda Zhao指出，現在是變現的好時機，這些資產在當前低利率環境下提供了不錯的回報率，對該地區的其他戰略投資者或基礎設施基金具有吸引力。