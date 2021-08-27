《路透》：天津促國企數據遷至「國資雲」

《路透社 》引述消息，根據國務院指示，天津市已經要求由市政府控股的公司，要將公司數據由阿里巴巴 (9988) 、騰訊(700)等私營企業的雲平台，轉移至政府運營的「國資雲」平台上。分析指出，服務器、存儲、數據中心等基礎組件的廠商有望受惠。報道指，目前尚不清楚其他省份是否也在採取類似措施。

據多間內地媒體指，天津市國資委此前下發《關於加快推進國企上雲工作完善國資雲體系建設的實施方案》，要求已經在華為雲、阿里雲、騰訊雲、天翼雲等第三方公有雲平台上，部署建立信息系統的企業。

而在合作租約到期日起兩個月內，相關公司需全部將數據遷移至國資雲平台，而原則上最遲應於2022年9月30日前全部遷移至國資雲。不過其後包括網易新聞、財新等多間內地媒體刪除有關報道。

據《路透社 》指，相關文件指「國資雲」正在建立，準備工作將在8月底完成，即日起，各企業不得再與第三方公有雲平台新簽、續簽雲資源租用合同。

