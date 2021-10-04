《路透》：華為、中芯獲批逾千億美元美國產品和技術出口許可

據《路透社》引述美國眾議院外交委員會發布的文件報道稱，儘管華為和中芯國際（981）被列入美國貿易實體清單（即貿易黑名單），但華為和中芯國際（0981）在去年11月至今年4月期間，仍然獲得合共逾千億美元的美國產品和技術出口許可。目前，華為未予置評，而中芯國際沒有回應置評請求。

截至下午1時，中芯升5.2%，報23.25元。

兩公司獲美國技術許可總值8,034億元

報道指，美國政府批准了華為113項出口許可，總價值610億美元（約4,758億港元），允許供應商向華為出貨。此外，美國政府還批准了188項對中芯國際出口的許可，價值近420億美元（約3,276億港元）。兩公司獲得的美國技術許可總價值約為1,030億美元（約8,034億港元）。數據顯示，中芯國際供應商的許可證申請有90%獲得批准，而同期向華為發貨的申請有69%被批准。

美國商務部：所有許可證中大約有一半被使用

美國商務部在一份聲明中表示，批准的許可證申請並不代表實際出貨量，所有許可證中大約有一半被使用。在特朗普時期，美國商務部將華為和中芯國際列入了出口管制黑名單。根據規定，上了黑名單的公司要想獲得美國技術必須得到美國政府的許可。

美國眾議院外交事務委員會10月21日，投票批准了其重要共和黨委員麥考爾（Michael McCaul）提出的公布許可數據的要求，該委員會5月從商務部獲得了這些許可數據。應《路透社》要求，該委員會的共和黨人在獲授權後向路透提供了這些文件，預計文件將很快公布。

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