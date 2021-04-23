《路透社》：美證監跟進華爾街大行監控僱員電子通訊情況

《路透社》引述消息指，美國證券交易委員會（SEC）接觸多間華爾街大行，了解對方所掌握的僱員數碼通訊情況，尋求了解這些企業，有否紀錄僱員的個人電子通訊內容，包括短訊與電郵。事實上，按以往慣例，SEC的接觸行動未必導致立案調查。

不過，摩根大通今年8月披露，有監管機構，曾查詢有關其監督僱員商務通訊的情況，並表示雙方就相關事項與監管機構，達成解決方案。惟當中並沒有透露這家金融機構的名字。SEC和摩根大通的發言人均拒絕置評。

華爾街大行必須保存業務相關通訊內容

根據法例，SEC與金融業監管局要求華爾街大行，必須保存所有業務相關通訊內容。如果銀行無法達到有關要求，便可能面對判罰。不過，對於華爾街大行僱員的私人通訊情況，美國法例則沒有明顯規定。而在其他國家，這樣做可能違反數據保護法規。去年，摩根士丹利解僱了兩名高管，原因是未經授權使用WhatsApp討論工作事宜。