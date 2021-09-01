《路透 》：螞蟻集團最早或於10月伙國企組信用評級公司

阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團業務重組傳來新進展。《路透》引述三名知情人士指，螞蟻或與國企浙江省旅遊投資集團成立合資公司，控制螞蟻旗下個人信用評分業務，雙方各佔35%股權，其餘亦主要由國企參股。引入國企雖然會削弱螞蟻對個人信用評分業務的控制能力，但可能有助其重新上市。

最快10月與國企成立合資公司

消息指，擬建的合資企業，會將螞蟻集團的主要業務數據運作整合，令當局更加容易監管。合資企業將會收集、管理和分析消費者的數據，得出客戶的信用分數，目標是在最快今年10月，成立獲得許可的私營信用評級公司。首兩家獲得許可的徵信公司為百行和朴道，皆有科企股東背景。

監管機構要求螞蟻整改 成立合資企業結構

去年11月，螞蟻被人行等監管機構約談後取消上市，今年4月再被人行約談時，被要求該行打破信息壟斷，消息人士表示，是次螞蟻與國企成立合資企業的結構，乃監管機構要求螞蟻整改的其中一部分。

除了浙江省旅遊投資集團，國企合資股東也包括杭州市金融投資集團及浙江電子口岸，各持少於5%，另一民企投資者為傳化集團，持股7%，各股東合共投資5億元人民幣。惟浙江旅遊、螞蟻集團、人行等，皆沒有回覆路透社查詢。