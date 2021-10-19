《魷魚遊戲》大熱帶動 Netflix上季收入增16%
1 小時前
《魷魚遊戲》大熱帶動 Netflix上季收入增16%
視頻串流平台Netflix（美︰NFLX）公布季績，其第三季度收入按年增16%至74.83億美元，符合市場預期，每股盈利3.19美元，亦高於市場預期的2.56美元。Netflix股價收報639美元，升1.03美元或0.2%，盤後回軟跌1.2%，報631.6美元。
《魷魚遊戲》首播4星期 吸引全球1.42億用戶觀看
受惠Netflix原創劇《魷魚遊戲》掀起全球熱潮，Netflix季度付費用戶淨增438萬，高於市場預期的384萬，按季更增逾一倍。《魷魚遊戲》播出後首4星期，吸引全球達1.42億用戶家庭觀看，相當於其三分之二用戶，同時成為Netflix歷史上收視最高的新劇。而截至第三季度末，其用戶總數達到2.136億。
公司預期，第四季度用戶淨增850萬，略高過市場預期的832萬，收入77.1億美元。至於遊戲領域方面，Netflix表示已開始在選定的地區測試其遊戲，但計劃仍處於早期階段。
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