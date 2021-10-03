《魷魚遊戲》熱播致網絡流量激增 Netflix被韓電信商申索1.79億元鉅額服務費

Netflix熱播韓劇《魷魚遊戲》席捲全球，大收旺場。惟近日韓國電信商SK Telecom的子公司SK Broadband就向Netflix作出提告，指《魷魚遊戲》太紅，令網路流量激增，要求Netflix支付相關網絡維護費用和流量費。

韓國電信商向Netflix申索1.79億元網絡流量費

《路透社》報道指，SK Broadband稱公司每年都在維護網路方面進行大量投資，而Netflix和YouTube雖然有使用該公司的網路，但卻沒支付任何費用。

據悉，Netflix的流量從2018年5月到今年9月已增加24倍，從2018年的每秒 50GB增至2021年的1200GB。SK Broadband希望Netflix，可支付其使用三年的超額頻寬費用，計畫向Netflix徵收每年約2,300萬美元（約1.79億港元）的網路流量費。

雙方訴訟將於今年12月下旬展開

Netflix其後回應指，將會審查SK Broadband對公司提出的指控，並稱公司已投入約7,700億韓元（約50億港元），並替韓國創造1.6萬多個工作機會。另外，Netflix去年就是否有義務，向SK支付網路使用費而提起訴訟，最終被判可免費使用。

不過，截止最新消息指，首爾中央地方法院已作出判決，認為Netflix應合理地向SK Broadband提供商付費。而現時Netflix也對該裁決提出上訴，新的訴訟程序將於12月下旬開始。