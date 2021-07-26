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一年夢一場｜科指周歲前夕瀉6.6% 全年倒跌1%
20 小時前
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一年夢一場｜科指周歲前夕瀉6.6% 全年倒跌1%
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科指今日收報6,790點，大瀉477點或6.6%。(資料圖片)

有「港版納指」之稱的恒生科技指數去年7月27日推出，明天即將迎來一周年，惟在滿周歲在前夕卻大插水收場。科指今日收報6,790點，大瀉477點或6.6%，30隻成分股有28隻報跌。今日一跌，亦正式將指數過去一年升幅全數蒸發，科指推出後的過去一年累計走低72點或1%，創一年低。

目前科指30成分股中，有一半在過去一年報跌(計及上市不足一年股份)，當中今日重災的教育股新東方在線(1797)一年大跌近九成，汽車之家(2518)上市後挫近46%，阿里健康(241)及平安好醫生(1833)過去一年則齊齊失四成。至於重磅股阿里巴巴(9988)、騰訊控股(700)過去一年分別挫19.6%及7.2%，美團(3690)及小米集團(1810)則分別仍有23.5%及71.2%升幅。撇除上市未夠一年的明源雲(909)去年9月掛牌後飆近81%後，比亞迪電子(285)一年揚76.6%，為表現最佳成分股。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/一年夢一場｜科指周歲前夕瀉6-6-全年倒跌1-277433
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