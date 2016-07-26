一度失守牛熊線 科網股重挫 恒指8連陰

最│長│跌│浪

內地接二連三加強監管科技行業，科網股再爆「股災」，連同金融股拖累下，恒生指數全日最多急瀉850點，低見27,110點，一度失守「牛熊分界線」的250天線(約27,112點)，收市仍瀉807點或2.9%，報27,153點，創今年以來收市新低，連跌8日累瀉約2,135點，為2015年12月以來最長跌浪。成交增至2,052億元。

科技股續為重災區，ATMX共拖累恒指312點，佔大市跌幅39%，美團(3690)最低曾報265.8元，挫7%，收市報267.6元，瀉6.4%或18.4元，為最差藍籌，「股王」騰訊控股(700)再創今年新低，收報528元，下滑3.7%或20.5元，並持續8日錄北水淨沽額，累涉約210億元。阿里巴巴(9988)失守200元，低見197元，收報197.3元，減4.1%或8.5元。恒生科技指數報7,321點，重創3.7%，續見約9個月低。

瑞信報告指，內地互聯網行業面臨更嚴格監管，面對監管不確定性或拖累相關股份估值，運營變化和社會責任等將影響企業盈利，相信騰訊旗下網遊業務風險相對較低，其他業務則要審視數據私隱、金融科技監管等；美團在反壟斷調查、社區團購定價等仍面臨風險；阿里巴巴面臨監管不確定性相對較低，因與反壟斷調查相關處罰和整改措施已公布。



人行或降準 內銀股照跌

國務院總理李克強日前主持召開國務院常務會議，指出針對大宗商品價格上升對企業的影響，在保持貨幣政策穩定性及增強有效性，應適時運用降低存款準備金率等貨幣政策工具，尤其對中小微企支持。中國人民銀行上次降準是去年1月，當時將大型及中小型金融機構存準率減0.5個百分點，至12.5%及10.5%。高盛指，過去1年當局未有提及透過降準支持經濟，引起市場關注，料人行最快未來數周降準。對貨幣政策轉變時機感意外，指廣東新冠肺炎疫情爆發增加經濟下行壓力、出口或已見頂，同時又收緊多個經濟領域，包括房地產、消費信貸等，不利投資及消費活動。

人行調查統計司原司長盛松成曾指，隨低基數效應減退，內地經濟增速下半年或放緩，當前是合理、適度減息較好時機。內銀股走低，招商銀行(3968)瀉半成；建設銀行(939)及民生銀行(1988)跌1.9%及1.6%。



康諾亞一手帳賺7350元 朗詩綠色首掛漲42%

兩新股昨首掛，康諾亞生物(2162)一度漲近50%，至79.8元全日高位，收報68元，較定價53.3元，升27.6%或14.7元，成交額約30億元，每手500股帳面獲利7,350元。朗詩綠色生活(1965)曾飆逾1.3倍高見7.4元，收4.5元，較定價3.18元，漲41.5%或1.32元，每手1,000股帳面賺1,320元。