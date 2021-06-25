一手入場費18181元 小鵬招股籌153億

排│隊│上│市

新股市場續熱鬧，多間企業排隊上市。已於美國上市的小鵬汽車(9868)今來港招股，擬發售8,500萬股A類普通股，招股價最高180元，一手100股入場費約18,181.4元，集資最多153億元。

小鵬指集資拓展產品組合及開發更先進的技術；提升品牌認知度，增加銷售及服務網點，以及擴大產能、升級生產設施等。該股預期7月7日上市。

另外，康諾亞生物醫藥科技(2162)發售約5,826.4萬股，每股作價介乎50.5至至53.3元，集資最多約31億元，每手500股入場費約26,918元。預期下月8日上市。集資額將用於核心及主要產品研發及商業化；支付新生產及研發設施的租賃付款，及購買機械及設備等。物管股朗詩綠色生活服務(1965)擬發售1億股，招股價2.86元至4.16元，每手1,000股入場費約4,202元，籌最多約4.16億元，將用於收購及投資等。



iBond 8首日升3.2% 一手帳賺320元

政府發行的第8批通脹掛鈎債券iBond 8(4246)首日掛牌，高開2.8%報102.8元，為昨日最低價，尾市曾高見103.25元，收報103.2元，較發售價100元，升3.2元或3.2%，全日成交涉32.49億元。每手帳面賺320元。是次3年期債券保底息率維持2厘及每半年派息一次。

港股昨表現反覆，恒生指數曾抽升176點，高見28,993點，突破100天線(約28,958點)，惟受制29,000點，午後窄幅波動，收報28,882點，升65點或0.2%；恒生科技指數揚19點，收8,039點。早前發盈喜的信義光能(968)漲3.4%，收16.04元，為表現最好藍籌；資金追入科技股，美團(3690)升2.3%，收315元，阿里巴巴(9988)增1.4%，收210.2元。

瑞信料恒指年底見3萬點

瑞信大中華區投資總監邵志銘對傳媒指，港股短線落後，並於區間橫行，未有新資金進入，但受惠外圍經濟增長及人民幣升值等，料恒指今年底見30,000點，企業派息增加，相當目前有近8%回報率，他說保險和香港地產股估值吸引，對太陽能、風能這些內地可持續板塊看法正面。



六福及東方表行派末期息及特息

六福集團(590)截至今年3月底全年純利10.17億元，按年升17.4%，末期及特別股息各派0.5元，合共每股1元；全年共派息1.5元。該股昨收升1.3%，報24.05元，今年以來累升約28.6%。期內營業額88.61億元，跌21.1%，當中香港市場方面，由於尚未通關，其零售收入大幅減少50.8%，至21.04億元，但有政府補貼、保就業計劃共2.94億元支撐。整體同店銷售跌39.9%，香港及澳門市場；內地市場同店銷售分別挫47.1%及4.7%，由於低基數效應，今年1至3月季度同店銷售已轉負為正，4至6月首兩周同店銷售理想，其中港澳同店銷售漲約1.2倍，內地升約50%。該股指澳門通關情況較理想，來年將增2間店舖，海外亦增1間品牌店；內地於新一財年淨增設350間店舖，主要為品牌店，並集中於四、五線城市。

東方表行(398)全年純利2.33億元，飆升1.3倍，末期股息12仙及特別息27仙，共派39仙。該股昨日收市報4.51元，多0.2%，今年暫累漲71%。期內營業額升49%，至35億元，毛利9.6億元，揚49%。