一手料帳賺3.9萬 挑戰史上第一 時代天使暗盤倍升

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史上最貴入場新股、內地牙科隱形矯治解決方案供應商時代天使(6699)，挑戰史上首日最賺錢新股。時代天使今日掛牌，據輝立交易場顯示，暗盤價最高見375元，較招股價173元，升202元或1.17倍，一手200股帳面料獲利最多40,400元，收報368.6元，仍漲195.6元或1.13倍，一手帳面料賺39,120元。

若時代天使今天收市升幅與暗盤相若，已有望成為史上第二多賺錢新股，僅次於1997年上市的北京控股(392)，北控當年首日上市漲2.2倍，一手帳面賺約5.5萬元。

分析指時代天使為近日市場焦點，獲分配一手或未有貨在手投資者，倘股價今日飆升1倍，可先行止賺獲利，未有貨亦可高追，作短線操作。

時代天使公開發售部分超額認購約2,078倍，獲逾79.2萬人捧場，一手中籤率僅1.5%，是繼諾輝健康(6606)後，今年超購第二多新股，凍結資金逾6,114億元。約49萬人認購一手，要認購15萬股，涉資逾2,600萬元才能穩獲一手。國際配售超購約113.7倍，共有194名承配人，其中85名承配人獲配發5手或以下發售股份。



越秀服務招股 入場費3293元

內地物管新股登場！越秀地產(123)分拆旗下物業管理業務越秀服務(6626)上市，今起招股，發售3.6966億股，招股價介乎4.88至6.52元，一手500股入場費約3,293元，集資最多24.1億元，將於本月28日掛牌。該股引入10名基石投資者，包括新華資產管理(香港)、Kaiser Private Equity Fund SPC-SPI、Crotona Assets Limited等，認購總額最多7.772億元股份，相當於集資總額約32%。至於集資所得其中約60%用於收購和投資，進一步建立策略聯盟，擴大業務規模等；約15%拓展增值服務；約15%開發信息技術系統和智能社區；餘下10%作補充營運資金和一般公司用途。

領悅服務擬上市 籌7.8億

物管公司領悅服務傳本周進行上市聆訊，最快下周推介，目標集資最多7.8億元，獨家保薦人為建銀國際。初步招股文件顯示，該股截至去年9月底，已簽約管理226項物業，總簽約建築面積約為3,490萬方米，去年首9個月賺5,092萬元人民幣，按年增3.1倍，營業額約3億元人民幣，升72%。集資將用於收購及投資；升級信息系統及設備等。



大家樂全年多賺3.9倍 政府資助6.4億

大家樂(341)截至3月底止全年業績，受惠中港兩地政府因應新冠肺炎疫情提供的寬免及資助共6.39億元，純利大增3.87倍至3.59億元。派末期股息每股28仙，連同中期息每股10仙，全年派息率為62%。其中，香港政府保就業計劃資助共約4.86億元，另防疫抗疫基金的其他資助共1.36億元。保就業計劃的資助額佔集團期內於本港的人工成本約23.3%，該筆資助全數用作支付員工薪酬。

首席執行官羅德承對傳媒指，撇除政府資助後錄虧損約2.8億元，然而，4月至今本港消費穩定，市況回穩及疫情溫和，受去年低基數影響，銷售錄得增幅，早午市已回到合理水平，惟直言「最大嘅緊箍咒」仍是五成入座率的限制，但對今年度業績審慎樂觀，並指通脹令成本上升，但加價空間不大。他又指，隨著本港接種疫苗數目增加及外圍經濟環境好轉，對於餐飲市道仍持審慎樂觀，今個財政年度將在港新增11間店，而內地就開設17間新店。

特步獲高瓴入股飆21% 中燃氣挫15%突停牌

港股假後復市，恒生指數高開逾百點後即無以為繼，並拾級而下，最多曾跌389點，低見28,453點，午後跌幅收窄，大市全日收28,638點，挫203點或0.7%。恒生科技指數收7,961點，下滑30點或0.4%；國企股指數減82點或0.8%，收10,668點。大市成交額約1,437億元。特步國際(1368)獲高瓴資本入股，受消息刺激，該股急升21%，收報10.72元，成交逾12.1億元。其他體育用品股亦造好，中國動向(3818)揚3.9%，收1.07元；李寧(2331)漲3.6%，收76.7元；安踏體育(2020)增2.7%，收162.7元，後兩者更創52周新高。

湖北省十堰市周日發生燃氣爆炸已造成25人死亡，過百人受傷。大和指中國燃氣(384)與東風集團(489)合資公司於事發地分銷天然氣，認為事件帶出城市燃氣營運安全風險，對相關分銷商造成負面影響，料中燃氣特別受影響，評級由「跑贏大市」降至「持有」，目標價維持29.75元。該股昨瀉14.5%後停牌，停牌前報25.3元，成交額7.25億元；東風跌3%，報7.34元。