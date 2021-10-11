三葉草生物製藥已過上市聆訊 擬集資逾23億元 新冠疫苗最快今季獲批

三葉草生物製藥通過香港上市聆訊，並已開始上市前預路演，過程將於本月20日結束。路透旗下《IFR》報道，公司計劃在港集資3億美元（折合約23.4億港元），公司聯席保薦人為高盛及中金。

報道指，三葉草生物製藥所籌得的資金，將會用於研發、生產和商業化核心產品及相關產品、生產和商業化其他產品以及一般企業用途。

正研發新冠疫苗 最快今年第四季至明年中期獲批

三葉草生物製藥是一家臨床階段生物技術公司，致力於開發新型疫苗及生物治療候選產品。該公司正在研發針對新冠疫情的疫苗，計劃在今年第四季向歐洲藥品管理局、內地國家藥監局，及世衛提交附條件監管批准申請，預期於今年第四季至2022年中期將取得附條件批准。

此外，該公司仍在研發階段的產品包括狂犬病疫苗、愛滋病疫苗等。三葉草生物製藥去年錄得9.13億元（人民幣，下同）虧損，按年大增17.7倍，而今年首四個月虧損為9.09億元，較去年同期多5.1倍。