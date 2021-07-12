上市規則｜中證監：中美就中概股監管應加強溝通

美國證券交易委員會(SEC)上周五指，要求內地企業赴美國上市前，需向SEC披露更多資訊，如內地政府實施新監管措施所帶來的風險等，並制定新指引。中國證監會今日回應時指，當局已留意到SEC聲明，特別是對上市的資訊披露方面提出新的要求。兩國監管部門應當繼續秉持相互尊重、合作共贏精神，就中概股監管問題加強溝通，找到妥善解決辦法，為市場營造良好的政策預期和制度環境。

中證監指中美兩國資本市場作為全球重要的市場，相互聯繫日益緊密，愈來愈多企業、投資者、金融機構相互參與對方市場，加強監管合作是必然選擇。並重申一直以來，對企業選擇上市地持開放態度，支持企業依法合規選擇國際國內兩個市場，不管在哪裡上市，都應當符合上市地、運營地相關法律法規和監管要求。當前，內地主管部門對有關行業進行規範管理，目的是統籌發展和安全，促進市場主體持續健康發展。在制度的制定和執行過程中，中證監將與有關部門密切溝通，進一步統籌處理好投資者、企業、監管等各方關係，進一步提高政策措施的透明度和可預期性。

今年以來，內地經濟持續穩定恢復、穩中向好，一大批優秀企業蓬勃發展，資本市場的優質投資標的不斷增多。只要上市公司經營狀況是好、品質是高，生態是不斷改善，自然獲投資者青睞，對內地資本市場前景判斷是可預期的，是可持續健康發展。