世茂境內債「20世茂04」大挫3成跌停 上月集團銷售額跌32%

世茂集團（813）一筆境內債「20世茂04」狂瀉34.4%，至49.2元。至今早9時35分時，更一度跌停，相關債券於下午2時57分，將會再次復牌交易。至於集團其他境內債「20世茂G2」則下跌6.15%，至61元，「19世茂G2」亦輕微下跌1.55%，至63.99元。

事實上，世茂上周五（5日）債券價格曾急瀉，全日股價更收挫13.3%。即使集團董事局副主席、總裁許世壇表示，與陸家嘴信託合作正常，過往從未出現過逾期或面臨延期償付的情況，亦未能停止公司債券下跌。

聯昌國際：投資者擔憂被誇大

根據聯昌國際銀行表示，集團的貸款違約風險，未必如價格下跌般情況嚴重，估計集團還可以動用約500億元人民幣，以抵440億元人民幣的債務，包括在岸以及離岸的借款，形容投資者的擔憂被「誇大了」。

世茂10月合約銷售額為203.4億元人民幣，按年下跌32%。