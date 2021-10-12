世茂服務突配股發債籌48.5億元 股價曾急挫13%

內房世茂集團（813）旗下上市不足一年的物管公司世茂服務（873）突折讓配股及發售可換股債券，共籌48.5億元。世茂服務其後股價一度下挫13%，低見14.62元，截至上午10時45分報14.82元，仍跌11.89%。

世茂服務公布，以先舊後新方式配售1.15億股，相當於經擴大已發行股本約4.6%，配售價每股15.18元，較世茂服務上日收市價16.82元，折讓9.75%，款項淨額約為17.35億元。

所籌集資金擬用於潛在併購、業務擴展等用途

另外，世茂服務公布全資附屬公司Crystal Idea Group Limited，亦同發行31.1億元可換股債，年利率2.25厘，2022年10月31日到期。其所得總資金擬用於潛在併購、業務擴展、一般營運資金及一般企業用途。

集團指出，經可換股債券持有人悉數行使可換股債券後，該批1.7億新股佔公司擴大後已發行股本約6.73%。計及完成先舊後新及可換股債券悉數獲行使，許榮茂本人及透過世茂集團持股將降至60.39%。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

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