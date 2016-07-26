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中原變身芬佬 首推基金
37 分前
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中原施永青基金新世代增長基金資產大蒸發中美角力
中原變身芬佬 首推基金
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施永青再重申，未來將會出現資產大蒸發。(陳奕釗攝)

中原由經紀界殺入芬佬界！中原金融集團昨宣布，旗下中原資產管理將於下月成立首隻自家管理、以長倉為主的非認可基金產品「新世代增長基金」，目標投資全球具可觀增長前景的公司股票，對象為專業投資者及機構性投資者。

中原集團創辦人及主席施永青指，市場上不少做證券都提供「一世免佣」，競爭相當大，因此自己給金融部門未來發展方向是增加AUM(資產管理規模)，維持經常性收入，幫助客人管理好資產。他再強調，未來將會出現「資產大蒸發」年代，「搵錢容易保錢難，多數人會唔見錢，處理不當嘅人會資產蒸發。」他解釋，工作會有收入，但最重要收入是否「保得住」。面對美國及歐洲的量寬(QE)，造成市場資金氾濫，即使將錢存入銀行，除利息少外，資金購買力下跌，造成資產大蒸發。就算將資金用去購買資產，但市場上不少資產風險都好高，大部分股票市盈率(PE)愈來愈高，債息愈來愈低，所以尋找好的資產管理人相當重要。他透露，自己已成立家族辦公室管理家族及慈善基金資產，亦有幫朋友管理資產。


施永青：中美角力左右投資市場
至於投資者未來要注意的因素，施永青認為中美角力將對投資市場影響最大，包括內地為突顯與西方資本主義差異而引入多社會主義成分，即是會考慮人民利益多於商家、資本家的利益，「鄧小平年代是讓小部分人富起來，但依家進入共同富裕新階段。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/中原變身芬佬-首推基金-281953
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