中國忠旺延發中期業績 6關聯公司涉被美控欺詐罪

中國忠旺（1333）宣布，董事會表示基於對目前所得的資料和工作進展判斷，截至今年6月底止中期，財務業績將無法於2021年8月31日或之前發佈。

公司指，由於完成相關業績準備工作尚需額外時間，公司將於該等工作完成後根據上市規則及時發佈進一步公告。中旺目前停牌。

日前，《彭博》報道指，美國裁定6家與內地鋁業大亨、中國忠旺創辦人兼控股股東劉忠田有關聯的公司，喬裝掩蓋鋁出口，以避開支付18億美元（約140.4億港元）的關稅，藉以提高中國忠旺的價值。而該6家關聯公司，將於今年12月13日判刑。

美國司法部在新聞稿中表示，劉忠田捏造了鋁銷售，以提升中國忠旺的價值。司法部表示，由於「托盤」沒有市場，劉忠田和忠旺安排修建和收購了鋁熔化設施，以便將「托盤」重新塑形，變為有商業價值的鋁材。

及後，中國忠旺發公告指，控股股東否認其控制相關公司，並稱其嚴格遵守中國和海外法律，同時集團和劉忠田均未收到任何訴訟通知。