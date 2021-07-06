中央加強規管 嚴打違法 中概股即瀉 B站挫半成

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中共中央辦公廳、國務院辦公廳日前印發《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，特別提到加強中概股監管，並且進一步加強跨境監管執法司法協作等。面對規管加辣，港掛牌中概股立遭拋售，嗶哩嗶哩(B站，9626)插5%，收846.5元；百度集團(9888)及京東集團(9618)瀉逾2.1%。



易會滿：《意見》意義重大 影響深遠

中國證監會主席易會滿對新華社指，《意見》是資本市場歷史上首次以中共中央辦公廳、國務院辦公廳名義聯合印發打擊證券違法活動的專案文件，是當前和今後一個全方位加強和改進證券監管執法工作行動綱領，意義重大、影響深遠。為全面深化資本市場改革、更好推動資本市場高質量發展提供了重要保障。

外電引述知情人士透露，內地醞釀收緊中概股海外上市監管，未來中資公司包括離岸實體(VIE)在內的海外上市行為都將納入中證監監管。外電續指，倘落實新規，阿里巴巴(9988)等VIE如想在離岸市場發行額外股份需獲批准。阿里昨收報205.8元，瀉1.7%。

不過，中央收緊中概股赴美上市，集資宜在中港兩地市場進行，港交所(388)自然成為受惠者，全日升5.3%或24.8元，收491元，成交94.1億元。

快手7日累瀉兩成 市值蒸發1700億

科技股未止瀉，快手(1024)尋底未完，挫3.4%，收165.1元，連續7日下滑累瀉兩成，市值蒸發逾1,700億元；騰訊控股(700)跌1.9%，收548.5元。受科技股拖累，港股7日累跌逾1,300點，尾市跌幅雖收窄，惟未能企穩28,000點，恒生指數收27,960點，跌112點或0.4%。大市成交額1,565.6億元。恒生科技指數收7,603點，跌43點或0.6%。

石油輸出國組織及盟友(OPEC+)對增產猶豫不決，石油股腳軟，中海油(883)跌2.4%，收8.9元，為最差藍籌；中國石油(857)挫2.1%。前日急插的龍頭藥明生物(2269)，股價昨反彈6.4%或8.1元，收134.5元，成交達29.2億元，為最好藍籌。



瑞銀料新政存不確定性

瑞銀投資銀行亞太區主管及中國總裁金弘毅認為，內地近日推出文件對中概股境外上市會帶來不確定性，但仍需時1至2個月了解實際政策詳情及釐清來港上市會否受影響。他認為，大型公司境外上市助其發展及融資，對內地發展有利，料當局會尋找折衷方法，並料下半年新股市場保持活躍。他又相信，監管政策收緊不會促使大批境外上市的中概股回流，因不少企業不符合在中港上市的要求。

港股方面，他預期下半年市場穩固發展，主要得益於全球資金流動量仍然非常充裕，加上港股整體估值處於合理水平，中長期仍能受惠於投資者對內地市場關注增加。