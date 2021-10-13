中央擬禁非公有資本涉足新聞業界 螞蟻沽清財新傳媒股份

中央日前擬禁非公有資本涉足新聞業界，繼阿里巴巴（9988）上月「清倉」芒果超媒（深：300413）後，內媒昨再引述消息稱，阿里系內螞蟻集團，最近亦已沽清旗下所有財新傳媒股份，徹底退出相關投資。

據《網易科技》周二（12日）報道，財新此前曾透過A、B、C、D輪融資，先後引入浙數文化（滬：600633）、騰訊（700）、私募基金CMC資本及螞蟻等外部投資者。截至現時，螞蟻和浙數文化已不在其股東名單，而騰訊則仍透過深圳利通產業投資基金，持有約4.56%財新股份。

發改委擬禁非公有資本展開新聞業務

發改委上周五（8日）公布一份徵求意見稿，擬禁止非公有資本展開新聞傳媒相關業務，例如不得從事新聞採編播發業務、不得投資設立和經營新聞機構，包括但不限於通訊社、報刊出版單位等。

阿里創投上月將旗下約9364.79萬股芒果超媒進行協議轉讓，此後不再持有公司股票；此舉獲市場解讀成為阿里退出傳媒圈的第一步。

《彭博》有報道認為，相關新規將會進一步削弱，非公有資本在媒體業務的影響力。當中馬雲的「傳媒帝國」去向將備受關注。值得一提的是，阿里亦有投資香港《南華早報》、上海第一財經，以及微博（美：WB）。

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