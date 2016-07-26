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中期轉賺27億 客運蝕足兩年 港鐵息不變
4 小時前
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中期轉賺27億 客運蝕足兩年 港鐵息不變
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港鐵行政總裁金澤培稱，要回復疫情前水平取決於過境口岸重開。(蘇文傑攝)

半│年│成│績

港鐵(066)公布6月底止半年扭虧，賺26.73億元，去年同期蝕3.34億元，每股中期股息維持0.25元。集團期內總收入223.17億元，當中香港客運收入60.04億元，減少3.7%，但虧損則收窄至22.85億元，去年同期則蝕25.79億元。不過港鐵客運自2019年下半年起持續虧損，至今兩年已累蝕92.36億元，行政總裁金澤培稱，要回復疫情前水平仍取決於過境口岸重開。

相較去年下半年，港鐵上半年客運虧損收窄近兩成，上半年乘客量6.46億人次，按年反彈16.7%，較去年下半年則升9.2%。

集團期內經常性業務收入222.85億元，升3.2%，相關利潤倍增至9.12億元，物業發展利潤跌39.5%，至31.47億元，每股盈利0.43元。期內車站商務收入降17.3%，至14.96億元，不過內地及國際鐵路與物業附屬公司收入升15.1%，至120.5億元。


未來1年料3物業項目招標
港鐵預計，下半年「日出康城」第七期和第九期利潤將入帳，計劃未來12個月為3個物業發展項目進行招標，並指待發展用地獲批後，將為東涌牽引配電站和百勝角通風樓物業發展項目招標，這兩個物業發展項目可提供約2,150伙住宅單位，亦會在與政府簽訂東涌綫延綫項目合約後，為東涌東站第一期進行招標工作，第一期物業發展項目料提供約2,000伙住宅單位以及商用物業。

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太古上半年虧損收窄至近8億元。(資料圖片)

太古施銘倫退任 白德利頂上
太古系公布人事變動。太古(019)主席兼常務董事、太古地產(1972)主席兼常務董事施銘倫將退任，續留任兩公司非常務董事，白德利將出任太古及太地主席兼常務董事職務，他並退任太地行政總裁一職。另外賀以禮將任太古常務董事及退任太地非常務董事，彭國邦任太地行政總裁兼常務董事。

另外太古公布上半年虧損收窄至7.92億元，去年同期蝕77.37億元，基本溢利12.56億元，去年同期則虧損54.85億元，期內營業額467.38億元，升19.7%，A股中期息每股派1元，B股則派0.2元，均增43%。

太古地產上半年純利19.84億元，增92.8%，基本盈利45.13億元，漲20%，受惠出售本港太古城住宅項目停車位。第一次中期息每股0.31元，多3%，營業額90.68億元，升38.4%。施銘倫指，派息政策續為實現股息持續增長，並將約一半基本溢利用以派發股息。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/中期轉賺27億-客運蝕足兩年-港鐵息不變-280230
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