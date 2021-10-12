中紀委證實巡視21間金融機構包括中證監 《華爾街日報》：調查國企與恒大滴滴螞蟻交易

內地捲起的監管風暴，正向金融甚至監管機構蔓延。《華爾街日報》引述知情人士指出，國家主席習近平要求審查內地國有銀行，及其他金融機構與大型民營企業發展關係。

中紀委近日已陸續進駐21間國營金融及監管機構巡查，當中包括五大國有銀行、四大國營資產管理公司、兩大證券交易所、兩大國營保險公司、兩家政策銀行、中證監等，當中16家更是昨日一口氣對外公布。

巡視為期兩個月 歡迎各界舉報

根據新聞稿，巡視組將在有關機構工作約兩個月，受理信訪至12月15日。中央巡視組主要重點是關注違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律等方面的舉報和反映。

不同的機構均表示，會積極支持配合中央巡視組工作，強化政治責任，深刻認識對金融單位開展巡視的重要意義，切實增強接受巡視監督的自覺性主動性，極支持配合中央巡視組工作，堅決完成好黨中央交給的巡視任務等。

《華爾街日報》：重點巡查多家金融機構是否對民企過於友好

《華爾街日報》昨報道，指出今次審查由內地最高反腐機構牽頭，重點巡查多家金融機構。目前中紀委官員正在檢視有關機構的貸款﹑投資及監管紀錄檔案。

而其審查重點為內地國有銀行﹑投資基金及金融監管機構是否對民企變得過於友好，特別是中國恒大（3333）﹑滴滴出行（美：DIDI）及阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團。

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