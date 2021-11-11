中芯大地震！去年捲管理層內訌疑雲 中芯高層蔣尚義、梁孟松同日辭職

中芯國際（981）公布，蔣尚義因希望有更多時間陪伴家人，辭任公司副董事長、執行董事及董事會戰略委員會成員職務，即日生效；執行董事兼聯合首席執行官梁孟松，為了專注履行其作為公司聯合首席執行官的職責，辭任執行董事職務，同樣即日生效。

雖然公告強調，蔣尚義已確認其與董事會並無意見分歧。但有台媒報道指，蔣尚義當初加盟中芯是期望推動發展後段封裝技術小晶片業務，但中芯並未依承諾投入資源，因此萌生去意。

受消息影響，中芯最低跌至21.95元。截至中午12時5分，中芯報22.35元，仍跌4.89%。

中芯去年底曾爆內訌疑雲

中芯去年底一度疑爆發管理層內訌，據內地傳媒當時報道，時任聯席首席執行官梁孟松對集團未有知會他就邀請其「師父」蔣尚義回歸，感到不滿及不被尊重，在臨時董事會上提出書面辭呈。中芯其後發公告，稱正積極核實其真實辭任意願。

梁孟松最終在高層大力挽留下留任，根據中芯年報，梁孟松於2020財年獲得總報酬達2881萬元人民幣，較前一年的223萬元大幅上漲。

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