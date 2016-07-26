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主導大市 今季共涉近萬億 港股資金 兩成炒ATM
3 小時前
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主導大市 今季共涉近萬億 港股資金 兩成炒ATM
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港股昨主板成交額1,475億元。(中新社)
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三│頭│馬│車

內地一場監管風暴將科網股再推向風口浪尖！港股上月底急瀉後，近日在二萬六關水平整固，恒生指數兩日回吐後，昨再走高104點或0.4%，收報26,283點，主板成交額1,475億元。不過大市喘穩下科網股仍主導風向，「ATM」(阿里巴巴(9988)、騰訊控股(700)及美團(3690))昨再登三大成交股份，合共成交約308億元，佔主板成交約20.9%，7月至今三股共錄約9,841億元成交，佔大市比例兩成，即每5元成交，就有1元買賣ATM，而相關比例在6月僅約一成多，反映三股影響港股力度愈來愈大。

恒指已連續四個交易日在10天線(昨處26,036點)爭持，ATM幾乎主導大市走勢，騰訊及美團昨分別再彈1.8%及3.1%，合共推升大市77點，但有員工捲入性侵醜聞的阿里則大跌2.5%，推低恒指67點，窒礙大市反彈。而恒生科技指數更連續3日走低，昨報6,664點，跌0.5%或32點。大市暫穩北水即掃貨，滬深港股通連續兩日錄吸資，昨涉約34.5億元，單計騰訊已淨吸41.4億元，美團亦有6.3億元流入。

內地的監管之手愈伸愈長，官媒昨發文指「缺芯不是炒芯的理由」，批評芯片價高不單純是供求問題，更多是部分經銷商惡意漲價，消息觸發芯片股走低，中芯國際(981)全日挫半成，華虹半導體(1347)亦走低5.7%。另外亦有官媒發文指不能「盲目追求減碳」，引發新能源概念股亦回吐，比亞迪(1211)大跌4.3%，贛鋒鋰業(1772)亦瀉5.6%。


理想汽車定價118元 股輪同步
新股消息方面，本周四來港第二上市的理想汽車(2015)以118元定價，該股美國預證券(ADR)上周五收報30.35美元，折算港股每股約118.4元，即定價折讓約0.3%。理想汽車將同時股輪同步掛牌，法興推出5隻認購證，行使價由119.99元至179.99元；瑞通推3認購證，行使價108元至150元；瑞信亦推4購證，行使價106元至162元。


萬達商管擬來港 籌最多3百億
另外電引述消息指，安徽科大訊飛醫療信息、江西永力金磁及萬達輕資產商業管理擬來港上市。據報萬達輕資產商業管理最快本月提交港上市申請，預期集資30億至40億美元(約234億至312億港元)，已吸引逾20位機構投資者關注，並正進行200億元人民幣上市前融資，融資後估值300億美元。

此外，騰訊為大股東的內地醫療健康管理平台思派健康已提交上市申請，摩根士丹利、中金及海通國際為聯席保薦人，集資作擴充包括醫生研究解決方案等業務、提升技術及營銷、收購合併等。該股首季虧損15.7億元人民幣，去年同期蝕2.1億元人民幣，營業額升65%，至7.6億元人民幣。

深圳上市的醫療平台科大訊飛擬分拆旗下持有51%股權、從事醫療人工智能業務的訊飛醫療來港上市，集資額約5億美元；另外在深圳上市的金力永磁，據報已遞上市申請，擬集資2億美元。初步招股文件透露集資用於建設寧波生產基地、研發及還債等。今年首季純利1億元人民幣，漲1.8倍。


監管陰霾 網易雲音樂傳延上市
不過，外電指網易(9999)旗下網易雲音樂決定推遲在港上市計劃，主要受近期內地收緊監管影響，冀待市況改善才上市。早前傳該股計劃集資約10億美元(約78億港元)。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/主導大市-今季共涉近萬億-港股資金-兩成炒atm-279626
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