新冠肺炎｜亞洲證券業組織去信陳茂波 籲逐步放寬防疫及旅遊限制

《彭博》報道，亞洲證券業暨金融市場協會（ASIFMA）去信財政司司長陳茂波，指現時香港嚴厲的防疫措施使香港的金融中心地位、經濟復甦及競爭力面臨一定的風險，並要求政府可放寬旅遊限制及放棄「清零」政策。

九成表示在港營商受到「中度」或「顯著」影響

報道提及，國際金融服務業貢獻了香港經濟產出約21%，惟協會指，在30名成員的回覆中發現，近九成表示在現行的抗疫措施下，在港經營受到「中度」或「顯著」影響；約75%表示在吸引和挽留人才方面遇到困難，約三成人表示面臨「重大」挑戰。

協會信中又呼籲，港府放寬往來歐美、英國等地的防疫限制，原因是上述地方是不少跨國公司總部的所在地；並希望政府制定放寬限制時間表，建議分階段撤銷21日的隔離限制，收窄輸入病例密切接觸者的定義，並接受最終需要與病毒共存。

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