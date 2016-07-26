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新冠肺炎｜亞洲證券業組織去信陳茂波　籲逐步放寬防疫及旅遊限制
3 小時前
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亞洲證券業暨金融市場協會陳茂波防疫限制旅遊限制營商與病毒共存新冠肺炎
新冠肺炎｜亞洲證券業組織去信陳茂波　籲逐步放寬防疫及旅遊限制
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亞洲證券業組織去信陳茂波，籲逐步放寬防疫限制。（資料圖片）

《彭博》報道，亞洲證券業暨金融市場協會（ASIFMA）去信財政司司長陳茂波，指現時香港嚴厲的防疫措施使香港的金融中心地位、經濟復甦及競爭力面臨一定的風險，並要求政府可放寬旅遊限制及放棄「清零」政策。

九成表示在港營商受到「中度」或「顯著」影響

報道提及，國際金融服務業貢獻了香港經濟產出約21%，惟協會指，在30名成員的回覆中發現，近九成表示在現行的抗疫措施下，在港經營受到「中度」或「顯著」影響；約75%表示在吸引和挽留人才方面遇到困難，約三成人表示面臨「重大」挑戰。

協會信中又呼籲，港府放寬往來歐美、英國等地的防疫限制，原因是上述地方是不少跨國公司總部的所在地；並希望政府制定放寬限制時間表，建議分階段撤銷21日的隔離限制，收窄輸入病例密切接觸者的定義，並接受最終需要與病毒共存。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/亞洲證券業組織去信陳茂波　籲逐步放寬防疫及旅遊限制-290026
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