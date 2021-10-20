交易鬧翻｜合生創展：斷然否認恒大明示暗示的指控

中國恒大集團(3333)出售恒大物業(6666)控股權予合生創展(754)的交易不歡而散，合生今日再發通告，指在尋求法律意見後認為，交易協議具有法律約束力，而收購事項毋須達成任何先決條件。恒大昨日的公告指，於本月12日從證監會以外的其他方所得的信息，有理由相信合生未能符合對恒大物業作出全面要約收購的先決條件，恒大於本月13日行使權利終止協議。

合生指，在本月1日訂立協議後，已積極及時採取一切必要行動，為收購事項的完成作準備，包括根據該協議規定預留資金以支付部分代價，但訂立該協議後不久，恒大要求大幅更改協定條款，包括將代價的付款條款改為先直接支付予恒大。

集團強調，有關要求不可接受，因為原付款條款為保障目標公司及買方利益而磋商及協定的條款，集團亦獲財務顧問告知，建議付款安排並不符合集團利益，因此不可接受，即使恒大一再提出要求，集團仍未能據該協議履行義務。

合生重申，恒大所聲稱予以解除或終止協議的原因並無任何實質內容，集團斷然否認恒大公告中對其明示或暗示作出的指控。