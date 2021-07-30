人幣下半年料波動

中國人民銀行日前發表《第二季度中國貨幣政策執行報告》，強調人民幣未來雙向波動是常態，人民幣既可能升值亦可能貶值，沒有任何人可以準確預測匯率走勢，現市場普遍預期人民幣兌一美元今年下半年目標價介乎6至6.8不等。



招商銀行金融市場部外匯首席分析師李劉陽對傳媒指，好淡因素交織是人民幣波幅增大主因之一，支撐人民幣的力量來自貿易收支，利淡因素來自美匯指數表現和中美貨幣政策預期差異。他說今年出口商「風險中性」理念增強，並將出口收匯提前鎖定匯率，出口收匯的結匯意願增加，提高對買入人民幣需求。另外美國上周公布的非農業就業數據超預期，亦帶動美匯指數與美債收益率攀升，抑制人民幣表現。

人民幣匯率的市場化程度顯著提升，中信證券研究所副所長明明指，最好例子是人民幣雙向波動於2005年「7.21匯改」至2015年「8.11匯改」期間，人民幣兌一美元中間價環比變幅多在0.2%以下，從2015年10月至今變動率顯著擴大。今年上半年人民幣兌一美元年化波動率為3.5%。

中國社科院金融研究所副所長張明認為，當前人民幣匯率形成機制的市場化程度明顯提高。中美經濟增速、中美貨幣政策走勢差異等，將對人民幣匯率走勢產生影響。



華僑永亨料6.5或遇阻

華僑永亨銀行報告指，受到天氣惡劣、新冠肺炎疫情反撲等影響，內地上月通脹回落0.1個百分點至1%；由於原油、煤炭及相關產品價格大漲，生產物價指數回升至9%，均超預期，加上對人行貨幣政策不至於太寬鬆，及財政政策可能扮演更重要角色預期，展望未來，除非美國聯儲局開始討論縮減量化寬鬆(QE)時間表，並帶動美匯指數上試年內高位約93.5水平，否則美元兌人民幣可能在6.49至6.5遇阻。

資料顯示，人民幣兌一美元中間價去年底報6.5249，3月底跌至6.5713，6月底回升至6.4601，昨報6.4842，即今年累升0.6%。