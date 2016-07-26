人幣走勢｜人民幣見4個月高位

美匯轉弱，人民幣則走強見4個月高位。人民幣兌一美元升穿6.4關，離岸人民幣最高曾報6.379，現報6.3853，揚0.6%或412點子；在岸人民幣最高報6.3877，現報6.3912，漲0.59%或378點子。分析料人民幣下一步見6.35。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰對外電指，內地經濟增長面臨較強阻力以及近期宏觀據疲弱，令部分市場人士對人民幣是次走強感意外。總體來看，近期對人民幣有利的因素包括：在經歷監管趨嚴、房地產行業風險以及電力緊張後，第三季度經濟增速放緩已經被消化，全年8%左右的經濟增速應該可以實現。

第二，中國人民銀行將中國恒大集團(3333)事件定義為「可控」，並承諾推動房地產市場平穩健康發展，預計房地產市場投資或將改善，今季度可能不會大幅下調存款準備金率；再加上美國擬對中美第一階段貿易協定進行評估，人行可能在短期內保持人民幣大致穩定。

不過，他認為近期人民幣升勢應該是曇花一現，當美元兌人民幣跌破6.4關口，人行可能會再次出手遏制人民幣升值。