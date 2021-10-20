人幣走強 日圓4年低

美匯指數曾低見93.501，跌0.5%，見3周低位，其他貨幣造好，人民幣兌一美元中間價報6.4069，升0.37%，為4個月高，離岸價及在岸價均見6月以來高位，昨最高曾報6.3734及6.3818，今年以來累升1.8%及2.1%。

國家外匯管理局局長潘功勝指，人民幣匯率雙向波動彈性增強，預計未來內地外匯市場受美國聯儲局貨幣政策轉向的影響有限，並強調有基礎、條件、能力及信心維護外匯市場平穩運行。

紐約梅隆銀行認為，內地經濟面臨較大的下跌壓力，除非今季經濟出現強勁反彈，否則人民幣難以維持高估值，並稱人民幣估值過高，其模型表明被高估9.2%。另中金指，中長期來看，在美元重新走強、內地貿易收支平衡化以及貨幣政策寬鬆可能性下，人民幣持續走強機會微。

日圓繼續走弱見近4年低，兌一美元曾見114.585，是2017年11月以來最強，每百日圓兌港元曾跌穿6.79。日本內閣官房副長官磯崎仁彥昨指，政府將關注匯市動向，因匯率穩定很重要。西太平洋銀行高級外匯策略師Sean Callow對外電指，倘美國10年期國債突破1.7厘，預計美元兌日圓將升破115。

人幣走強 日圓4年低