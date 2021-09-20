人民幣國債｜財政部發行80億人幣國債 獲超額認購

財政部在香港發行80億元(人民幣，下同)國債。其中，2年期50億元，超額認購約2倍，發行利率2.41厘；5年期涉20億元，超購約2.3倍，發行利率2.5厘；10年期10億元，增發票面利率4.15厘，超購1.56倍。

經國務院批准，今年財政部將在香港發行200億元國債，將分三期發行，規模分別為80億元、60億元、60億元。

滙豐銀行(中國)行長兼行政總裁王雲峰指，財政部已連續第13年在港發行人民幣國債，充分展示中央政府大力支持香港進一步鞏固其作為國際金融中心及全球離岸人民幣業務樞紐的地位，也是內地持續推進資本市場對外開放和人民幣國際化的有利舉措。

中銀香港(2388)副董事長兼總裁孫煜表示，自2009年人民幣國債在港首次發行以來，發行規模逐步擴大，發行結構不斷優化及豐富。此次進一步豐富國債期限品種，完善離岸人民幣國債收益率曲線。近年來，國際投資者對人民幣優質資産需求旺盛，隨著人民幣國際化不斷加深以及人民幣在全球外匯儲備中的佔比穩步提升，各類境外機構持有的人民幣規模增加，且投資人民幣資産的國際投資者類別及地域廣泛，包括亞洲、歐洲、非洲、美洲等國家和地區央行、貨幣管理當局、商業銀行、基金、資産管理公司以及國際金融組織。