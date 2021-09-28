人民幣資產｜金管局余偉文正研究人幣計價股票交易

金管局總裁余偉文表示，正與其他監管部門研究擴大在股票市場使用人民幣交易事宜，料有助推動人民幣在金融活動的使用及令人民幣產品更豐富，冀盡快提出實質可行建議。

余偉文在財資市場高峰會上致辭時指，現時整體人民幣國際使用量仍低，與內地經濟實力不相稱。有評論認為若要促進人民幣的貿易結算量，首先要促進人民幣在投資市場的交易。而他認為，本港擁有最大離岸人民幣存款基礎，但在股市交易中擴大人民幣的使用可能是最難部分，但鑒於股票市場是香港金融市場的重要組成部分，在這一領域推廣人民幣的使用，實際上有助推動相關人民幣外匯、衍生產品或融資活動，同時也豐富人民幣產品基礎。

他表示，在香港的資本市場交易中促進人民幣的使用需要三個因素，就是流動性、產品和基礎設施。流動性是市場發展最重要元素，沒有流動性，市場就很難順利和有效地進行交易，甚至難以開發產品。而要仔細考慮的是如何推動發行人和投資者對人民幣股票產品的需求，如何確保價格的銜接，以及在港上市的股票有人民幣和港元的雙櫃枱，如何減少市場分化的風險。