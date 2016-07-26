人氣新股｜逆風下登場籌14億 譚仔今招股料難熾熱

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經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的譚仔國際(2217)公布今日起招股，擬發售約3.35億股，當中一成公開發售，每股發售價3.33元至4.17元，最高集資額13.97億元，以每手1,000股計入場費約4,212元，擬10月7日主板掛牌，國泰君安為獨家保薦人。市場普遍相信，雖然譚仔有品牌效應，但新股信心未回復，加上市況不穩，估計招股反應「平平穩穩，未必暢旺」。



譚仔今次集資所得57.4%，用於擴大中港、新加坡、日本及澳洲的餐廳網絡；10.5%用於翻新餐廳及提升經營設備；9.4%用於擴充中央廚房等。於2021至2024財年，集團計劃分別在香港、中國、新加坡、日本及澳洲開設約38間、71間、24間、25間及15間新餐廳，所有餐廳將由譚仔國際自主營運。



業績恢復並超出疫情前水平

集團去年市場份額64.4%，是本地最大的亞洲粉麵專門店，最新的餐廳數目達156間，覆蓋中港及新加坡，並指截至今年7月底止4個月的業績表現，已恢復至社會運動及新冠肺炎疫情前的相若、甚至更高水平。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指，近日幾隻熱爆新股上市後走弱，令新股投資者元氣大傷，加市港股近日急瀉影響氣氛，因此相信即使譚仔集資額細、且有品牌效應，但招股反應未必熾熱，惟相信足額不難。他建議投資者可以現金入票，不宜大手孖展。



北水開閘 追沽金融股惹關注

大市方面，恒生指數周二收報24,221點，本月累跌6.4%，中秋假期休市一日後今日復市，同時自上周四起暫停的港股通亦重開閘。不過在北水閂閘的4個交易日內，恒指累跌812點，當中多隻中資金融股大瀉，建設銀行(939)及工商銀行(1398)期間分別累瀉4.9%及4.3%，北水愛股招商銀行(3968)更大挫12.4%，中國平安保險(2318)亦瀉7.2%，北水會沽貨定撈底惹關注。



港股料續彈 二萬五阻力大

iFast Global Markets副總裁溫鋼城表示，中國恒大集團(3333)表示會支付貸款息一事，加上預料美國議息未有進一步行動，有利市場今日反彈，但他指內地銀根未見放鬆，隔夜上海銀行間同業拆息(SHIBOR)高企在2.161厘，相信大市反彈有限。他認為，恒指24,000點以下仍有值博空間，惟倘今彈至24,500點則「雞肋」，因相信25,000點或以上阻力已漸大。

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