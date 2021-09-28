今年累飆56% 國際油價3年高

國際油價持續上升，倫敦布蘭特期油每桶曾突破80美元，高見80.75美元，為2018年10月以來首次，本月暫累飆逾一成，今年則累升逾56%，至於紐約期油昨每桶曾報76.67美元，揚1.6%，見7月初以來高位，本月累升約12%，今年暫累升58%。

原油冬季需求料大幅上升

巴克萊分析師Amarpreet Singh對外電指，由於原油市場出現供不應求及庫存下降趨明顯，並已跌至數十年低位。另外，不少交易員不斷上調油價預測等因素所推動，他們預期今年冬季原油需求會大幅上升，並推斷油企並沒有在開拓產能上有足夠的投資，以維持供應穩定。

高盛將布蘭特原油期貨年底預測上調10美元，至每桶90美元。由於Delta變種新冠肺炎疫情後燃料需求迅速恢復，而颶風艾達重創美國原油生產，全球供應已經收緊。

分析續指，油價高企或引起美國政府關注，預期白宮可能敦促石油輸出國組織與盟國(OPEC+)、或鼓勵美國頁岩油業者增加產量解決問題。目前美國鑽油井平台數目仍遠低於峰值，但已持續增加，據堪薩斯市聯儲銀行調查顯示，油價須達平均每桶72美元，鑽井平台數量才會大幅增加，目前油價水平具吸引力。

今年累飆56% 國際油價3年高

