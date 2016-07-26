任志剛倡藍籌可用人幣交易

行政會議成員任志剛倡以人民幣買賣藍籌！任志剛昨出席「十四五規劃綱要」宣講會後表示，建議可將人民幣推向本港資本市場，如容許恒生指數成分股以人民幣報價、交易及結算，但強調並非要以人民幣取代港元，只是可讓投資者多一項選擇，並稱不擔心影響港元地位。他對傳媒指，當有更多人使用人民幣投資，港元因股市波動而引發的資金流出流入也將會減少，令港元匯價穩定，甚至可鞏固香港國際金融中心地位。

對於任志剛建議，財庫局持開放態度，認為建議「絕對可以建立」，但要取決市場接受程度、機制及監管等因素。

任志剛歷年多次提倡人民幣在港的應用，如2012年提出檢討港元與美元掛鈎的制度，轉而掛鈎人民幣；2018年亦曾表示擔憂香港經濟體因大量資金出入而有貨幣風險，認為以港元進行國際交易不切實際，應使用人民幣。



指反制裁法應審慎考慮

另外，對於中央延遲表決將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，任志剛認為，有多些時間去考慮對金融體系有何影響是重要的，他舉例稱，本港特首被制裁無法使用銀行服務，可息事寧人免除金融機構的尷尬，但若實施反制裁，他質疑外國未必願「息事寧人」令銀行不會難做，強調立法時要審慎。



恒指彈1% 港交所飆半成

大市方面，恒生指數連續兩日大挫後昨反彈，最高見25,458點，揚609點，惟及後升勢乏力，收市升幅收窄至259點或1.1%，報25,109點，50天線(昨處27,264點)正式跌穿250天線(昨處27,285點)，出現「終極死亡交叉」，大市上一次出現終極死亡交叉在去年3月，惟亦為指數接近見底之時；恒生科技指數報6,021點，走高126點或2.1%。主板成交額1,698元，大市沽空率14.4%。

有5隻藍籌昨日升幅超過半成，包括獲批出A股指數期貨合約的港交所(388)，全日大升5.7%，至489.4元，成交額48.9億元。摩根士丹利發表報告指，A股期貨將為港交所帶來可觀收入，預料明年可增10億元收入，2023年有13億元收入。光大證券亦籲「增持」港交所，目標價看575.1元，潛在升幅17.5%。