企業併購｜士多創辦人岑廸贊 掌舵TVB電商業務

電視廣播(511，TVB)宣布，就收購Ztore(士多)約75%已發行股本的交易，已於上周五完成，並即時委任士多創辦人之一兼行政總裁岑廸贊為無綫電視電商業務群總裁。

TVB指，為有效發揮無綫電視電子商貿業務的發展潛力，因此將所有相關業務納入單一管理架構，而岑廸贊擔任新成立的電商業務群總裁，負責無綫電視旗下所有的電子商貿平台，包括Big Big Shop、Ztore和Neigbuy(鄰住買)，並主要制定和實施長遠增長策略，目標令無綫電視電商業務成香港主要電商之一。

岑廸贊表示，士多能夠加入無綫電視，是一個「1+1成就更大」的機遇。對於香港電商業市場未來發展和前景，相信憑自身在香港電商行業經驗，能有效強化及營運無綫電視的三個電商業務平台，提供更多元化的電商模式去貼近消費者及商戶的需求。他又指，過去三個平台的團隊都是香港電商市場的拓荒者，克服了不少困難，而香港電商市場的潛力長期被低估，但新冠肺炎疫情期間加速大家的發展步伐，他預計香港未來每年的線上銷售總額可逾300億元，並深信兩者結合起來，在未來能夠走得更遠，最終建構出更好、更宏大的香港電商業新格局。

TVB今日收市報6.59元，跌0.15%，成交約72萬元。