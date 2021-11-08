企業併購｜領展又濕平！58億購停車場及倉庫物業

領展(823)公布上年半業績後，同時宣布以合共58.2億元，收購柴灣嘉業街60號物業及九龍紅磡寶來街50號物業，前者為倉庫大廈，總樓面面積約43.8萬方呎，樓高9層，後者為綜合用途停車場大廈，總樓面面績約42.1萬方呎，樓高13層，分別作價27億元及31.2億元，而據獨立估值師估算，兩物業估值分別為29.62億元及31.19億元，合共60.81億元。

根據柴灣物業租約，租金將為每月731.39萬元，直至明年6月30日，自明年7月1日起，則為每月793.5萬元；而紅磡物業租約首年租金為每月796.2萬元，每份租約期限內每年遞增4%，於成交翌日每個周年日生效。

領展指，會以之自身現金儲備及債務融資撥資支付收購，收購事項符合領展現行投資策略，即投資於可增加收益及創造收入並具備長遠增長潛力的房地產，並指收購的物業為大型物業，租期較長，於新冠肺炎疫情及其後復甦期，為領展香港物業組合提供即時及穩定租金回報及現金流。

領展本周日已宣布在澳洲悉尼入手3項零售物業，代價逾31億元。

領展股價向上，一度升2.4%，現報70.55元，升1.5%或1.05元，成交額暫錄約3.5億元。