企業併購｜領展31億入手澳洲3商場

領展(823)公布，以5.382億澳元(約31.2億港元)收購位於悉尼中央商務區3個標誌性零售物業的50%權益，即Queen Victoria Building(QVB)、The Galeries及The Strand Arcade。據集團上月25日的估值報告，物業組合出租率維持在94.3%的理想水平。

該物業組合自2018年起由Vicinity集團管理，收購完成後，Vicinity將繼續管理物業組合，領展作為共同擁有人，將與Vicinity緊密合作，繼續積極策劃及為物業組合定位。領展會以內部資金及債務融資安排支付是項收購，預計交易於明年上半年完成，屆時領展的債務對資產總值比率將由20.1%上升至21.4%。

領展行政總裁王國龍表示，該罕有的物業組合位於悉尼中央商務區的心臟地帶，是首次於市場上放售，擁有高租用率，租戶主要為澳洲和國際領先品牌，因此有信心能把握零售市場復甦及消費意欲改善的良機，加上與澳洲領先零售物業集團的戰略合作，雙方可通過合力優化該物業組合，確保該等地標資產為顧客帶來最佳的消費體驗，並充分釋放其長遠增長潛力。

QVB是19世紀歷史建築，是該市僅次於悉尼歌劇院第二大觀光景點。The Strand Arcade同樣是歷史建築，主力為當地消費者提供獨特的商戶組合；而The Galeries則定位為匯集潮流品牌、藝術和餐飲的時尚文化大型購物中心。

領展上周五午後停牌，停牌前報68.7元，跌0.05元或0.1%，成交額5,752萬元。