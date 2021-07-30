企業動態｜合興溢價74%提私有化 明復牌

上周四起停牌的合興集團(047)公布，控股股東擬提私有化。集團指，控股股東計劃以每股0.08元提出私有化，較停牌前報0.046元，有73.9%的溢價，並指不會提高作價，涉及計劃的股份約28.56億股，佔已發行股份28.36%，私有化涉資約2.29億元，擬動用控股公司內部資源為建議事項及購股權要約提供所需現金。

提出私有化的OCEAN EASE GLOBAL LIMITED，由合興大股東洪克協及行政總裁洪明基持有，共持合興65.46%股權，連同其他一致行動股份，共佔約71.64%，相關股份將不參與計劃。

合興指，私有化為股東提供一個具吸引力的機會，以可觀的退出溢價變現價值，並指近年股份的交易流通性長期處於相對較低水平，截至最後交易日止24個月的每日平均成交量約為430萬股，佔已發行股份總數約0.04 %，股份的持續低流通量會令計劃股東難以在沒有對股份市價造成不利影響下進行場內出售，及在發生對股價造成不利影響的任何事件時出售大量股份，私有化使股東有機會退出投資。集團又指，成功私有化將使集團以私人經營業務形式更靈活運作，以制定及實施長期業務策略，或追求作為上市公司可能是無法尋求的其他商機，而毋須受制於因在港交所(388)上市而招致的監管限制及合規責任，亦毋須關注短期市場反應。此外，建議如成功會大幅減少維持上市地位所需的行政成本及管理資源。

合興將於明日復牌。合興主要在內地經營吉野家及冰雪皇后等業務。