企業動態｜周大福料消費券帶動銷售增長

周大福珠寶(1929)董事總經理陳世昌稱，7月受內地局部零星新冠肺炎疫情拖累，江蘇、南京、湖南銷售受影響，但仍達預期，而8月受七夕帶動下，銷售則稍好過預期，9月情況相若，繼續看好10月黃金周表現。

內地開店冀達7000間

他又指，目前內地店舖數目已達5,000間，市佔率約7.6%，預計今個財年內淨開店700間，按照目前進度，有信心2025財年完成開店7,000間目標，屆時市佔率有望提升至13%或以上。

本港市場方面，執行董事孫志強則指，8月在消費券帶動下，同店銷售升逾五成，而10月1日將派發第二批消費券，將可汲取8月首批消費券經驗，相信首兩周能刺激銷售。他又指，未來兩年對香港市場看法審慎樂觀，會著重控制成本等，目前有約80間分店，會否縮減規模要視乎市場情況、業主取態等因素。

另外，董事總經理黃紹基指，同時將繼續穩步邁向四大長遠目標，包括提升市場份額、透過數碼轉型提升營運效率、成為具備創新能力及精通科技的珠寶公司，以及打造全方位的珠寶生態圏。隨著內地經濟始見復甦，該集團亦將加快落實其雙動力策略「實動力」及「雲動力」，即持續拓展內地零售網絡版圖，豐富產品系列以迎合不同顧客需要。而「雲動力」則是積極以科技賦能智慧零售，加速發展零售科技應用及智慧製造，進一步提升供應鏈自動化水平及優化數碼化平台，令顧客在更短時間，找到更稱心的珠寶產品。