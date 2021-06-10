企業動態｜Airwallex空中雲匯與Visa推雲匯Visa卡

全球金融科技企業Airwallex空中雲匯與Visa向本港企業推出雲匯Visa卡(a good funds card)。即日起，香港客戶可即時建立多幣種虛擬卡，用於即時向供應商和網上訂閱服務商等第三方付款。雲匯Visa卡可以超過140種交易幣種與全球範圍內接受Visa的商戶進行更加安全、透明和快捷的國際電子支付。雲匯Visa卡有單次卡和多次卡可供選擇，用戶可自訂交易限制，包括貨幣和商戶類型設定，確保每一筆交易的可控性和透明度。將續推出新功能，向企業用戶及其員工提供多幣種公司卡，讓企業自主管理日常採購決策。

Airwallex空中雲匯大中華區CEO吳愷表示，關注到企業對虛擬卡需求不斷增加，他們需要一種現代化解決方案，既能進行資金交易，又可以管理財務、優化支出和提升資金安全性。

Visa香港和澳門區董事總經理史美琪(Maaike Steinebach)稱，在去年新冠肺炎疫情高峰時期，香港有近五分三中小企業首次進行網上銷售，投身電子商務行列，是次合作為本地企業提供安全便捷的國際支付方式。